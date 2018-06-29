Сьюзен Сарандон задержали на митинге против Трампа

Американскую актрису Сьюзен Сарандон задержали во время протестов против иммиграционной политики президента Дональда Трампа. "Задержана. Держусь. Продолжаю бороться", — сообщила Сарандон на своей старнице в Twitter..

Также она написала, что это мощная и прекрасная акция сотен женщин, заявляющих, что они требуют воссоединения разделенных семей. Всего полиция задержала почти 600 человек, сообщает РИА Новости.

С начала апреля из-за так называемой политики "нулевой терпимости" к незаконному пересечению границы, проводимой Трампом, почти две с половиной тысячи детей разлучили с родителями. На президентскую администрацию подали в суд генеральные прокуроры сразу 17 американских штатов.