Высказывания Трампа довели посла США в Эстонии до оставки

Американский посол в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший подал в отставку в знак протеста против политики Трампа. В частности, он недоволен высказываниями Трампа в адрес союзников США.

Возмущение посла вызвали такие фразы Трампа, как "НАТО также плоха, как НАФТА" и "Евросоюз создан, чтобы использовать США и нападать на их копилку". Подобные высказывания – знак, что пора уходить, решил Мелвилл.

Администрация США еще не нашла замену политику, однако тот уже определил, что его последним рабочим днем на посту будет 29 июля, передает РИА Новости. Свою должность Мелвилл занимал с 2015 года. Его общий стаж работы дипломатом – 33 года: он застал шесть президентов США и 11 государственных секретарей.