Первые истребители Су-57 готовы к отправке в войска

Первая партия новейших истребителей пятого поколения в ближайшее время поступит на вооружение в российскую армию. Об этом заявил заместитель председателя правительства Юрий Борисов во время посещения авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, где изготавливают Су-57. Сколько супермашин планируется собрать?

Комсомольск-на-Амуре. Местный авиационный завод — часть компании "Сухой". Рабочие предприятия вносят огромный вклад в укрепление обороноспособности России.

Сюда с рабочей поездкой прибыл заместитель председателя правительства страны Юрий Борисов. Он отметил, что самолеты, которые строятся здесь, смогут успешно противостоять западным аналогам.

"Самолет проявил себя очень хорошо, в том числе и в Сирии. Заявил и подтвердил свои летно-технические характеристики, боевые возможности. Вы знаете, что у нас Су-35 сегодня считается одним из самых лучших самолетов в мире, поэтому у нас нет смысла форсировать работы по массовому производству самолетов пятого поколения. Это такой наш "козырек", который мы всегда сможем разыграть тогда, когда самолеты предыдущих поколений будут отставать по своим характеристикам от аналогичных самолетов ведущих стран мира", — заявил вице-премьер.

Неподалеку стоят уже готовые машины — со дня на день за ними прибудут летчики. С этого и начнется боевой путь этих самолетов. Сейчас предприятие активно модернизируется, что позволит ему многократно увеличить производительность труда.