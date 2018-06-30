Антикоррупционный план: власти возьмутся за чиновников и иностранцев

В России приступили к исполнению Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Документ в субботу подписал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Правительство, Генеральная прокуратура и Верховный суд подготовят список имущества, которое будет конфисковано у чиновников в пользу государства, если подозреваемому в коррупции не удастся представить доказательства покупки на законные доходы.

Генпрокуратура также займется контролем расходов подозреваемых в нетрудовых доходах. Еще прокурорам поручено обеспечить возможность привлечения иностранных юрлиц к ответственности, если будет доказано их потворство коррупции.

К борьбе с взятками подключится и Минкультуры. Ему поручено сформировать в обществе "неприятие всех форм коррупции". Организациям, методы которых доказали эффективность в борьбе со взяточниками, возможно, выдадут гранты на просветительскую и исследовательскую работ у в этой сфере.

Одновременно, в ряд НКО, которые декларируют основной целью противодействие коррупции, придут с проверкой.

Путин потребовал от Генпрокуратуры вместе с МВД, ФСБ, ФТС и Федеральной службы судебных приставов ликвидировать злоупотребления служебным положением. Президент ждет предложений по защите бизнесменов от необоснованных уголовных дел, заключения под стражу.

В свою очередь, российский бизнес должен принять более активное участие в формировании антикоррупционных стандартов. По мнению Путина, в деловой среде обязательны процедуры внутреннего контроля и этические нормы.