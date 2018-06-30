Уволен автор налога на дождь

Сотрудник муниципального предприятия "Водоканал" города Кунгура, сообщивший жителям о введении "налога на дождь", уволен, пишет ТАСС со ссылкой на советника заместителя председателя регионального правительства Андрея Красникова.

Ранее появилось сообщение о том, что в Кунгуре Пермского края введена плата за дождевую воду. Начиная с мая, с жителей будет взиматься дополнительно семь рублей ежемесячно в течение всего года. Данная позиция включена в строчку "общедомовые нужды" и рассчитывается по показаниям домовых счетчиков. Пермские власти опровергли информацию о "налоге на дождь", пояснив, что речь в платежных квитанциях идет об отведении сточных вод. Счета с дополнительной услугой были выставлены всем обслуживающим организациям и товариществам собственников жилья Кунгура.

Сообщения о "налоге на дождь" появились после заявления сотрудника МУП "Водоканал" города Кунгур, который пояснил, что речь идет "о дождевой воде, стекающей в канализационные коллекторы".

Сотрудник "Водоканала", сообщивший жителям о начислениях за дождевую воду, уволен, уточнил сотрудник краевой администрации. Несмотря на это, в краевой инспекции жилнадзора и службе по тарифам обещали провести проверку кунгурского МУП "Водоканал".