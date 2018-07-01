Хоккеист с женой и тремя детьми погиб в автокатастрофе

Хоккеист Трой Гаспер из клуба "Роузтаун", выступающего в канадской лиге Sask Valley Hockey League (SVHL), погиб в результате ДТП. Происшествие произошло в одной из провинций Канады – Саскачеван.

Помимо 26-летнего спортсмена также скончались находившиеся в автомобиле его жена Карисса и трое их детей. Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Twitter журналиста Бриана Мунца.

Прежними клубами игрока была такие клубы, как "Хамболт" и "Мусс Джо".

Напомним, ранее погиб еще один хоккеист – 32-летний россиянин Сергей Огородников.