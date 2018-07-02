Новейшие технологии воровства: мошенники вскрывают мобильный банк, подделывая сим-карту

Мошенники освоили новый способ кражи денег с банковских счетов. Они больше не ищут данные пластиковых карт, теперь им вполне достаточно просто узнать номер вашего телефона, к которому, как известно, у многих привязан банковский счет.

С банковского счета Даниила мошенники украли 26 миллионов рублей. Когда он уехал в командировку, неизвестный в салоне сотовой связи попросил перевыпустить его якобы потерянную сим-карту. "Пришел какой-то человек, показал, со слов сотрудника, паспорт и получил мою симку", — говорит Даниил Бондарь.

С помощью дубликата сим-карты мошенник получил доступ к банковскому счету предпринимателя. "Дальше было дело техники — узнать мой логин. А пароль восстанавливается нехитрыми ответами на нехитрые вопросы", — говорит бизнесмен.

Ольга Голубева из Химок тоже стала жертвой аферистов. У пенсионерки сняли деньги сразу с трех счетов. Позже в банке рассказали, как это было сделано всего за несколько секунд. "Мне говорят, что я сама закрыла свои депозитные счета, сама перевела себе сумму на карточку, а остальную сумму перевела в другой банк", – рассказывает Ольга.

Мошенники пользуются тем, что счет в банке привязан к телефонному номеру. С сим-карт делают дубликаты и снимают деньги прямо со счетов. "Все, что нужно, это получить сим-карту владельца счетов в банках. А дальше заходите в онлайн-банк и снимаете любую сумму!" – поясняет она.

Ольга пошла в отделение банка, чтобы понять, как мошенники узнали логин и пароль ее аккаунта. Объясняться менеджеры банка не настроены. "Вам либо позвонят, либо с помощью СМС ответят на ваше заявление", — говорит менеджер.

В банке предположили, что в телефон запустили вирус и так получили логин. А перевыпустить сим-карту может любой человек. "Необходимо знать паспортные данные абонента, обратиться с доверенностью в салон и в таком случае оператор связи обязан заменить сим-карту", — поясняет представитель оператора сотовой связи Алексей Меркутов.

Подлинность доверенности в салонах никто не проверяет. А эксперты не исключают, что аферистам могут помогать работники салонов связи, ведь там хранят копии документов всех клиентов. "Тот человек, который стоит за стойкой и выдает сим-карты, тоже состоит в сговоре с преступниками. Он или подкуплен или специально подсажен", — уверен руководитель центра кибербезопасности Владимир Ульянов.

Вот тот самый офис, где изготовили дубликат сим-карты Даниила Бондаря. Для проведения любой операции требуют паспорта.

- У нас сейчас все так строго: мы сфотографируем ваше лицо, сканируем паспорта. - А у вас есть какие-то гарантии того, что мои данные никуда не уйдут? - Конечно, есть! - Какие?

Следователям еще предстоит разобраться в схемах аферистов, но в любом случае они заранее знали, что у их жертвы на счету большая сумма. Часть украденных у Даниила денег полиция нашли на счетах одной компании из Кемерова. Но когда бизнесмен получит их, неизвестно. Вернуть деньги может только суд.