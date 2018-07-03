Чудесное спасение в Таиланде: дети в пещере живы, но истощены

В Таиланде в пещере обнаружили живыми всех школьников, пропавших 10 дней назад. Двенадцать футболистов юниорской команды и их тренера нашли сотрудники парка. После чего они вызвали спасателей.

Дети сильно истощены, сейчас к ним спускаются медики. Также им передали воду и еду, передает телеканал "Россия 24". Как рассказал губернатор провинции, вызволять школьников будут несколько дней. Прежде необходимо откачать воду.

В пещеру дети зашли во время ливней, чтобы спастись от наводнения. Но обратно выйти не смогли — входы затопило. Выжить ребятам удалось благодаря тому, что они нашли высокую площадку, до которой вода не дошла.