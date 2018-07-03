"Реал" не предлагал "ПСЖ" 310 млн евро за Неймара

Пресс-служба мадридского "Реала" опровергла появившуюся в средствах массовой информации новость о том, что клуб предложил "Пари Сен-Жермену" 310 миллионов евро за бразильского форварда Неймара. "Сливочные" возмущены тем, что испанский государственный канал TVE дал заведомо ложную информацию.

На официальном сайте "Реала" появилось заявление, в котором говорится, что никаких предложений "ПСЖ" или Неймару никто не делал. Также в стане "сливочных" удивлены, почему представители испанского телеканала TVE не удосужились узнать правду, обратившись напрямую в клуб.

Ранее появилась информация, что "Реал" предложил "ПСЖ" 310 миллионов евро за бразильского нападающего.