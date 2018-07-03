В Грузии задержан турок, подозреваемый в убийстве летчика Пешкова в Сирии

В Батуми задержан гражданин Турции, который, как утверждают турецкие СМИ, был одним из подозреваемых в деле об убийстве в 2015 году пилота российского Су-24 Олега Пешкова в Сирии.

Согласно заявлению МВД Грузии, Серкан Куртулуш 1978 года рождения задержан 27 июня в Батуми.

Как уточняет "Интерфакс", гражданин Турции был задержан за совершенные на турецкой территории уголовные преступления. Основанием для задержания стал запрос Интерпола (не касающийся убийства российского летчика).

Турецкая сторона уже обратилась к Грузии с соответствующим запросом по экстрадиции задержанного.

24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в операции против "Исламского государства" (запрещена в РФ) в Сирии, возвращался на авиабазу Хмеймим и был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной турецким истребителем F-16. Оба российских летчика катапультировались, в результате обстрела с земли погиб командир экипажа подполковник Олег Пешков.