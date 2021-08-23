В октябре в прокат выйдет российский фильм про войну в Сирии

Фильм "Небо" о военном летчике Олеге Пешкове выйдет в прокат в октябре. Картина режиссера Игоря Копылова основана на реальных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике, когда на севере страны 24 ноября 2015 года турецким истребителем был сбит российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-24.

Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил и был спасен. Пилота подполковника Олега Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли ещё в воздухе. Позже все террористы, причастные к гибели российского летчика, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

Создатели картины подчеркивают, что стремились создать собирательные образы без стопроцентного соответствия реалиям. Олег Пешков стал прототипом главного героя подполковника Сошникова, которого играет российский актёр Игорь Петренко.

Штурман Константин Мурахтин – прототип капитана Муравьева. В роли Мурахтина выступает Иван Батарев, получивший известность благодаря участию в фильмах "28 панфиловцев" и "Чужой".

Еще один герой – майор спецназа Захаров (Сергей Губанов). Он стал собирательным образом офицера Сил специальных операций Минобороны России.

Съемки фильма начались в Крыму в октябре 2020 года, в дальнейшем они шли в Сирии, Санкт-Петербурге и Липецке.