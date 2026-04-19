Голливудские фильмы о конфликтах на Ближнем Востоке не собирают кассу в США

Москва19 апр Вести.Фильмы о конфликтах на Ближнем Востоке и военных операциях США уже не собирают в американском прокате миллионы долларов, их место заняли картины о супергероях и семейная анимация.

В топ-20 самых кассовых фильмов в США с 2016 года нет ни одного фильма, где центральной темой был бы Ближний Восток​​​, выяснило РИА Новости, изучив данные кассовых сборов.

За последние десять лет первые строчки кассовых сборов заняли "Minecraft в кино" (424 миллиона долларов), "Лило и Стич" (424) и "Супермен" (354). До них были "Головоломка 2" (653), "Дэдпул и Росомаха" (637) и "Злая: Сказка о ведьме Запада" (475). А вышедший в 2023 году "Переводчик" провалился в прокате: при бюджете в 55 млн он собрал лишь 17.

Хотя в 2008-2015 годах военные драмы о ближневосточных конфликтах обновляли рекорды по сборам в прокате и получали награды.

"Повелитель бури" (2008) про Ирак взял "Оскар" за лучший фильм, "Цель номер один" (2012) про охоту за Усамой бен Ладеном собрал 95 млн долларов, "Уцелевший" (2013) про Афганистан - 125 миллионов, а "Снайпер" Клинта Иствуда в 2014 году установил рекорд по кассовым сборам для военных фильмов о современных конфликтах - 350 миллионов долларов.