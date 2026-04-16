TMZ: актер "Голодных игр" задержан по подозрению в нападении на трех мужчин

Актера из "Голодных игр" задержали по подозрению в нападении на трех мужчин

Москва16 апр Вести.Актера Итана Джеймисона, сыгравшего эпизодическую роль в первой части кинофраншизы "Голодные игры" (2012), задержали по подозрению в нападении на троих мужчин с огнестрельным оружием с намерением убить их. Об этом сообщает портал TMZ.

Согласно судебным документам… 23 марта Итан предположительно напал на трех мужчин… в городе Роли, Северная Каролина, с применением 9-мм полуавтоматического пистолета говорится в материале TMZ

Из материала также следует, что в 2025 году Джеймисона уже задерживали - ему тогда предъявили обвинение в сопротивлении при аресте.

По данным бостонской радиостанции WBZ Radio, Джеймисон начал актерскую карьеру еще ребенком — в 2009 году он дебютировал в популярном сериале "Холм одного дерева". В 2010 году актер снялся в фильме "Дети ржавого ведра: Линкольн. Путешествие в 16 лет", а также в короткометражной ленте "Гравитация".