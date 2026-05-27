Политик Кеннеди-младший поймал двух змей, и они его укусили на глазах жены

Скандальный министр здравоохранения США схватил двух змей, и они его укусили Политик Кеннеди-младший поймал двух змей, и они его укусили на глазах жены

Москва27 мая Вести.Известный скандальными заявлениями министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший поймал двух змей голыми руками и получил укус. Кадры инцидента опубликовал он сам на своей странице в соцсети Х.

Видео было снято, когда политик был в гостях у друга во Флориде. На кадрах запечатлено, как Кеннеди-младший подходит к углу, где находятся две черных змеи. Он берет их и крутит в руках, пока женский голос (предположительно, его жены, актрисы Шерил Хайнс) за кадром просит его быть осторожнее.

Одна из змей укусила политика как минимум один раз, но он не стал их отпускать, а улыбнулся, позируя для видео.

За кадром прозвучала фраза: "Ты сумасшедший".

Шерил приветствует выдворение пары черных полозов с патио доктора Оза сказано в посте

Черный полоз - неядовитый вид змей из семейства ужеобразных.

В 2024 году Роберт Кеннеди-младший привлек внимание общественности, когда СМИ сообщили об обнаружении мертвого червя в его мозгу. Также политик много раз попал в скандалы, связанные с животными: так, он признавался, что подбросил мертвого медвежонка в Центральный парк Нью-Йорка, отрезал половые органы у мертвого енота и отпилил голову мертвому киту. Кроме того, он признавался, что употреблял наркотики, а также рассуждал о сперме современных подростков.