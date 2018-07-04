Бывшего премьер-министра Малайзии обвиняют в коррупции

В среду, 4 июля, суд в Малайзии предъявил обвинения в коррупции и злоупотреблении доверием экс-премьеру страны Наджибу Разаку. Об этом сообщает издание Star. По данным газеты, бывший премьер-министр страны не признал своей вины.

Наджиб Разак – главный фигурант дела об основанном им фонде 1MDB, напоминает ТАСС. В 2015 году стало известно о нецелевом использовании почти 4,5 миллиарда долларов, принадлежащих этому фонду. Позднее часть этой суммы была обнаружена на личных счетах премьер-министра.