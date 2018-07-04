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Проблемы турфирм и чартеров 1 час назад
Печали "Натали": крупнейшая турфирма в коллапсе, но страхового случая нет
Основное юридическое лицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период по 30 сентября включительно.
Руководство туроператора объясняет ситуацию тем, что партнеры в зарубежных странах отключают его от обслуживания. В частности, сотрудничество с "Натали Турс" прекратила принимающая сторона в Испании — компания W2Meet, передает РИА Новости.
В Альянсе туристических агентств сообщили, что внимательно следят за ситуацией, и агентства всегда на связи со своими туристами.
"Натали Турс" аннулирует все забронированные и оплаченные туры. То есть не только чартерные, но и регулярные поездки. Из заявления оператора вытекает, что у него явные финансовые трудности", — сказала исполнительный директор альянса Наталия Осипова.
По ее словам, на решение туроператора могли повлиять колебания курсов валют, которые ведут к изменениям потребительского спроса и удорожанию чартерных перевозок в связи с ростом цен на топливо.
При этом директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко заверил, что все туристы "Натали Турс", находящиеся за рубежом, имеют обратные билеты, а сама компания в ассоциацию не обращалась.
Глава туроператора "Натали Турс" Владимир Воробьев, со своей стороны, заявил о планах компании восстановить продажу туров в течение одной-двух недель, чтобы были достигнуты новые договоренности.
Ранее он сообщил, что все подтвержденные заявки, сделанные ранее, аннулируются в связи с невозможностью "контролировать ситуацию". Однако туры, которые были забронированы, начиная с 1 октября 2018 года и далее, по его словам, не аннулируются.
"Мы остановили продажу новых туров в связи со сложившейся ситуацией, так как нужно сделать перетряску продукта, поставщиков", — пояснил Воробьев "Интерфаксу".
Он также сообщил, что уже 4 июля должна состояться встреча с крупными сетевыми агентствами, с которыми предстоит "прийти к какому-то консенсусу" и дать инструкции агентствам, как продолжать сотрудничество.
Воробьев заверяет, что в компании видят возможности, каким образом ситуацию можно исправить, чтобы возобновить деятельность и удовлетворить клиентов.
Тем временем, член социального комитета Совфеда Игорь Фомин уверен, что данная ситуация "не является системным сбоем в отрасли", "все защитные механизмы работают", а лидеры на рынке туристических услуг чувствуют себя стабильно.
"Это не системный сбой, безусловно. Это вопросы деятельности отдельных туроператоров — менеджмент, маркетинг, их ценовая политика", — считает сенатор Фомин.
По его словам, пока на отраслевом уровне эта ситуация никак не отражается. Фомин отмечает, что при необходимости средств Резервного фонда хватит для возвращения российских туристов из-за рубежа.
При этом директор по связям с общественностью страховой компании "Ингосстрах" Карен Асоян в комментарии журналистам отметил, что страховой случай в отношении туроператора "Натали Турс" пока не наступил.
"Юридически компания себя банкротом не объявляла, страхового случая пока нет, поэтому и повода для обращения нет", — пояснил представитель "Ингосстраха".
Однако если это произойдет, то компания будет исполнять свои обязательства в полном объеме, заверил Асоян.
Для тех туристов, которые обеспокоены ситуацией с "Натали Турс", на сайтах Альянса туристических агентств и Ассоциации туроператоров России (АТОР) опубликованы рекомендации, как им действовать в этой и подобных ситуациях.
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