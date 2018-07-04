Стала известна причина смерти 33-летнего члена команды КВН Аслана Алборова

Директор Театра КВН Сослан Плиев сообщил о причине смерти участника североосетинской команды КВН "Пирамида" Аслана Алборова. Ранее сообщалось, что он умер во Владикавказе в ночь на 4 июля.

По словам Плиева, это было самоубийство. "Но мы в принципе просим воздержаться от версий, пока никто ничего не знает о причинах", — сказал он РИА Новости.

Плиев говорит, что его друзья и коллеги правда не знают, почему это произошло. "Не было никаких причин, о которых можно было бы говорить, что у него были проблемы", — пояснил директор Театра КВН.

По сведениям ряда СМИ, трагедия произошла на базе отдыха в Северной Осетии, где Аслан отдыхал вместе с любимой девушкой.

Команда КВН "Пирамида" из Северной Осетии, членом которой был Алборов дважды получала титул вице-чемпионов клуба. Кроме того, Алборов выступал за команду "На характере", а в последнее время работал на североосетинском телевидении.