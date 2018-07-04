Близкие сбившего насмерть беременную в центре Москвы убеждают, что он не подонок

В "Прямом эфире" обсуждали страшное ДТП, которое произошло 18 июня в Москве на улице Верхняя Масловка. В аварии погибла 28-летняя Наталья Львова, которая находилась на девятом месяце беременности, и серьезно пострадала сотрудница ГТРК Варвара Бойко.

В студию к Андрею Малахову пришли свидетели аварии и родственники погибшей и пострадавшей женщин, а также близкие водителя на BMW.

Муж погибшей беременной женщины рассказал, что помчался в больницу, думая, что у жены начались роды, и только там узнал страшную правду: его супруга и столь ожидаемая дочка, которой уже было выбрано имя Диана, погибли.

Автомобиль BMW, за рулем которого был преподаватель одного из коммерческих вузов Москвы Михаил Исаханов, буквально затащил под себя двух женщин-пешеходов: Наталья скончалась в Боткинской больнице, не приходя в сознание, а Варвара несколько дней провела в реанимации и только недавно смогла говорить.

В СМИ сообщалось, что виновник ДТП пытался скрыться, только после резонанса в СМИ и обществе был задержан, но даже в суде отрицал свою вину.

Во время обсуждения этой трагедии Евгений Львов – супруг погибшей женщины – сказал, что поражается российскому законодательству. Как он понял, "нерожденный мертвый ребенок не считается человеком".

Более того: если бы обе женщины выжили, то ситуация квалифицировалась бы как "причинение тяжкого вреда здоровью" и не подразумевала ареста водителя BMW.

Мать погибшей Людмила Лукашова, которая также пришла в студию, рассказала, что Михаил Исаханов после аварии даже не пытался связаться с ней и принести соболезнования.

Муж пострадавшей Варвары — Игорь Бойко тоже сообщил, что с ним и его женой никто со стороны семьи Исахановых не пытался связаться.

Близкие виновника аварии объясняют это тем, что следователи запретили ему идти на контакт с семьями погибшей и пострадавшей женщин.

Кроме того, свидетель ДТП Алексей Ледоков опроверг информацию о том, что водитель BMW скрылся с места аварии. По его словам, он был в шоковом состоянии и звонил другу с просьбой скорее приехать на место аварии.

Когда примерно через час друг Михаила Александр прибыл к месту трагедии, то, по их словам, Исаханов все еще был в шоке и объяснялся с инспекторами ДПС. Алексей и Александр утверждают, что он не сбегал с места ДТП, а помогал откатить машину, чтобы освободить пострадавших.

Сам Михаил заявил, что его BMW перестал слушаться после столкновения с другой машиной, но ее водитель утверждает, что его автомобиль не поврежден, и у следствия есть данные об этом.

В студию пришла и сестра Исханова Марина. Она извинилась за брата и выразила соболезнования семьям обеих женщин. Женщина уверяет, что для их семьи произошедшее – тоже трагедия, а создаваемый в Интернете образ "хача-лихача" и подонка, которому плевать на жизни людей, — это не ее брат.

Сестра Исханова говорит, что Михаил занимался благотворительностью, ездил в детские приюты и помогал в постройке храма, а адвокаты утверждают, что "раскопанные" журналистами 40 неоплаченных штрафов – это не личные штрафы их подзащитного. Они сообщили, что у Исханова была открытая страховка, на машине ездили другие люди, собственных же штрафов у него всего два.

Кроме того, адвокат Исаханова Максим Мищуков сообщил, что его клиент частично признал свою вину по предъявленному ему обвинению по статье УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Мог ли Исаханов избежать выезда на тротуар? Тормозил ли он? Почему отказался от теста на наркотики? Может ли откупиться от ответственности, и справедлива ли в его отношении травля в соцсетях? Разбор этой трагической истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".