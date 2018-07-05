История по версии Порошенко: князь Владимир крестил Украину

Как заявил президент Украины Петр Порошенко, в 988 году — 1030 лет назад — князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Также он выразил уверенность в том, что именно тогда была создана украинская церковь.

"28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", — цитирует ТАСС высказывание Порошенко, сделанное в ходе интервью сербскому телеканалу РТС.

При этом Петр Порошенко подчеркивает, что в настоящее время Россия мешает Украине иметь независимую церковь. Ранее сообщалось, что в последний год украинские власти активно заговорили о необходимости предоставления раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалии.

Князь Владимир — один из самых почитаемых в России святых и уникальная фигура в истории древней Руси. Согласно летописям, в 988 году он принял христианство в византийской Корсуни (сейчас это город Херсонес в Крыму), что на многие века предопределило путь развития Руси. Русская Православная Церковь отмечает в этом году 1030-летие Крещения Руси.