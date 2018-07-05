"Натали Турс" начала выплаты пострадавшим клиентам

"Натали Турс" начала выплаты компенсаций туристам, потерявшим путевки. Только за вчерашний день было перечислено 800 тысяч рублей. Туроператор также попросил своих клиентов, которые хотят сохранить авиабилеты, написать заявления до 6 июля. В противном случае они будут аннулированы.

В качестве альтернативы клиентам предлагают перенести отдых на следующее лето. А пока от тех, кто уже на отдыхе, отели требуют повторно оплатить номера. Выяснилось, что туроператор, ссылаясь на экономические трудности, просто не перечислил средства за проживание своих клиентов. Тем не менее, "Натали Турс" с рынка уходить не собирается и заявляет о планах возобновить работу осенью.