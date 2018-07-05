Беспрецедентная операция по спасению тайских школьников может окончиться в субботу
"Если погода будет хорошая, к субботе откроются ниши, и детей можно будет достаточно безопасно вывести, используя спасательные жилеты", — сообщил из Таиланда в прямом эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев, который находится на севере тайской провинции Чианграй, где проходит беспрецедентная операция по спасению школьников, застрявших в пещере. В ней участвуют несколько тысяч человек.
Если же к выходным снова начнутся муссонные дожди, ситуация может сильно осложниться. "Тогда придется прибегнуть к плану "В" и плану "С" — обучить детей плаванию с аквалангом или пробурить скважины, чтобы по ним можно было достаточно безопасно вытащить детей. Однако от третьего плана спасатели уже отказались, так как дети находятся на глубине 800 метров, и бурить прямо туда опасно для их жизни", — пояснил Сергей.
Корреспондент ВГТРК отметил, что школьники обеспечены всем необходимым для того, чтобы оставаться здоровыми. "Там есть и продукты, и специальная термоодежда. С ними постоянно находится медик и семеро дайверов из Королевских ВМС, которые постоянно меняют друг друга. Власти пытаются откачать воду из пещеры, где три огромных отсека. Из одного из них удалось откачать воду на сорок процентов, но остается еще два".
Пещера расположена в совершенно диком месте, подъехать на машине к ней невозможно. Это событие освещает большое количество журналистов, но рядом с пещерой даже нет места, чтобы нормально их разместить. Журналисты находятся в импровизированном медиацентре, под тентами, а под ногами у них из-за дождей настоящее месиво.
Вода прибывает из-за начавшихся дождей. Если не эвакуировать детей в ближайшее время, они рискуют остаться там на несколько месяцев. Все надеются, что погода будет хорошая, и школьников удастся скоро освободить.
23 июня группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер отправились в горный парк Таиланда, где решили посетить пещеру. Из-за сильных ливней вход в пещеру затопило, и дети оказались заблокированы в ней.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с Хорватией
- Сборная Швеции пробилась в четвертьфинал турнира
- Головин: перед турниром мы понимали, что можем дойти до финала
- Англичане в серии пенальти обыграли колумбийцев
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
"Рука Москвы": передоз или "Новичок"?
- "Натали Турс" начала выплаты пострадавшим клиентам
- Матери ребенка-инвалида грозит до 8 лет тюрьмы
- Украина пригрозила создать Мурманский и Барнаульский полки
- 388 тысяч рублей: Госдума раскрыла зарплаты депутатов
Самое читаемое
-
В 33 года внезапно умер звезда команды КВН
- Стали известны результаты теста ДНК "внука" Марии Шукшиной
- В России выявили массовый недолив на АЗС
- Зрелище не для слабонервных: очевидцы рассказали о спасении висящего на карнизе ребенка
- Миллиардер, восьмой человек в списке Forbes, осужден на 30 лет тюрьмы
Авто.Вести.Ru
-
В России открыли прием заказов на самый мощный Volvo XC90 (цены)
- В России заработал "кровавый" метод выявления пьяных водителей
- Путин одобрил подорожание водительских прав и СТС
- Volkswagen выпустит автомобиль с кухней, туалетом и душем
- Новый Lexus ES получил российский ценник
Экономика
-
Госдума ввела налог на допдоход (НДД) для нефтяников
- Президент России подписал изменения в бюджет 2018 года
- Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо
- Где работают больше всего: топ-10 стран мира
- Кто заинтересован в резком росте цен на нефть?
Недвижимость
-
Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Как облегчить головную боль: 5 неочевидных способов, которые работают
- Как выглядит идеальное человеческое тело (спойлер: совсем не так, как вы думаете)
- Грубость так же заразна, как простуда
Вести в 20.00
-
Эйфория сменилась тревогой
- Выпускник с рекордными баллами подал документы в МГУ
- Солсбери вновь оказался в центре скандала
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Москвичку отправили к психиатру из-за сообщения о подготовке теракта
- Из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Сухим из воды. Один день из жизни спасателя-водолаза
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
В столичном зоопарке появился живой талисман нашей сборной по футболу
- "Натали Турс" начала выплаты пострадавшим клиентам
- В Подмосковье упростили оплату проезда банковской картой
- Продажу микродолей в квартирах могут запретить до конца июля
- В московском метро готовятся к открытию сразу семь новых станций
- Вместо реставрации исторических зданий - вандализм
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Может ли аспирин предотвратить развитие болезни Альцгеймера?
- Электростимуляция мозга уменьшила преступные наклонности людей
- Гибкий робот-дракон пролетит сквозь любую щель
- На Земле в полтора раза больше рек, чем считалось
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков