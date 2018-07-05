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5 июля 201814:59

Беспрецедентная операция по спасению тайских школьников может окончиться в субботу

EPA

"Если погода будет хорошая, к субботе откроются ниши, и детей можно будет достаточно безопасно вывести, используя спасательные жилеты", — сообщил из Таиланда в прямом эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев, который находится на севере тайской провинции Чианграй, где проходит беспрецедентная операция по спасению школьников, застрявших в пещере. В ней участвуют несколько тысяч человек.

Если же к выходным снова начнутся муссонные дожди, ситуация может сильно осложниться. "Тогда придется прибегнуть к плану "В" и плану "С" — обучить детей плаванию с аквалангом или пробурить скважины, чтобы по ним можно было достаточно безопасно вытащить детей. Однако от третьего плана спасатели уже отказались, так как дети находятся на глубине 800 метров, и бурить прямо туда опасно для их жизни", — пояснил Сергей.

Корреспондент ВГТРК отметил, что школьники обеспечены всем необходимым для того, чтобы оставаться здоровыми. "Там есть и продукты, и специальная термоодежда. С ними постоянно находится медик и семеро дайверов из Королевских ВМС, которые постоянно меняют друг друга. Власти пытаются откачать воду из пещеры, где три огромных отсека. Из одного из них удалось откачать воду на сорок процентов, но остается еще два".

Пещера расположена в совершенно диком месте, подъехать на машине к ней невозможно. Это событие освещает большое количество журналистов, но рядом с пещерой даже нет места, чтобы нормально их разместить. Журналисты находятся в импровизированном медиацентре, под тентами, а под ногами у них из-за дождей настоящее месиво.

Вода прибывает из-за начавшихся дождей. Если не эвакуировать детей в ближайшее время, они рискуют остаться там на несколько месяцев. Все надеются, что погода будет хорошая, и школьников удастся скоро освободить.

23 июня группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер отправились в горный парк Таиланда, где решили посетить пещеру. Из-за сильных ливней вход в пещеру затопило, и дети оказались заблокированы в ней.

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