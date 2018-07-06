Китайцы вскарабкались по стене, спасая ребенка, висевшего на шее между решетками

Чудесное спасение ребенка в Китае: мальчик, оставшийся дома один, каким-то образом выбрался через решетку окна, но голова его застряла, и он буквально повис на шее. Это увидели двое мужчин, которые встречали своих детей из школы.

Они стремительно взобрались по стене, и один из них смог держать ребенка за ноги, чтобы "снять" вес мальчика с шеи.

Затем прибыли спасатели, и освободили застрявшего ребенка, втянув его в квартиру. Только чудом он не пострадал. Если бы голова его была чуть меньше, ребенок бы упал. Где были его родители неизвестно.

Как пишет Daily Mail, мальчик провисел на шее около 15 минут. Соседи, видевшие это, пытались проникнуть в квартиру, но она была заперта изнутри.

На других ресурсах отмечается, что этот инцидент произошел еще в конце мая, однако СМИ обратили внимание на него только сейчас.

Несколько дней назад сообщалось о том, что в подмосковном Краснознаменске мужчина спас маленькую девочку от падения с балкона седьмого этажа. Сосед сумел дотянуться до ребенка из соседнего окна, хотя риск падения обоих был очень велик.