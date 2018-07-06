В Москве арестовали британского болельщика по запросу Эмиратов

Тушинский суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте гражданина Великобритании Тревера Мартина Хорси, задержанного на стадионе "Спартак" во время матча чемпионата мира по футболу для решения вопроса о последующей экстрадиции по запросу Объединенных Арабских Эмиратов, передает ТАСС.

Как сообщил его адвокат Магомед Эсендиров, полиция Эмиратов вменяет Хорси 401 статью, которая подразумевает, что он расплатился недействительным чеком, зная об этом. Вменяемое Хорси в ОЭА преступление было совершено в 2011 году. Российские правоохранительные органы квалифицируют это статьей "Мошенничество" УК РФ.

По словам адвоката, Хорси — 63 года, он болен диабетом и раком легких. "После матча он должен был вернуться в Великобританию для дальнейшего прохождения химиотерапии", — отметил Эсендиров.

Адвокат пояснил, что его подзащитный давно решил вопрос с правоохранительными органами ОАЭ, после инцидента там он посещал другие страны и буквально три месяца назад во время зарубежной поездки все было хорошо.