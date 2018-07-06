Экс-премьеру Пакистана дали 10 лет тюрьмы

Экс-премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен к десяти годам заключения по делу о коррупции, передает ТАСС.

Шариф, который в третий раз стал премьер-министром в 2013 году (ранее занимал пост в 1990-1993 гг. и 1997-1999 гг.), 28 июля 2017 года был признан Верховным судом "не соответствующим занимаемой должности" и подал в отставку.

Против Шарифа были выдвинуты обвинения после того, как весной 2016 года в СМИ появилась информация из так называемого панамского досье (документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca ("Моссак Фонсека"), которая занималась регистрацией и сопровождением офшорных компаний).