Турция поможет клиентам "Натали Турс"

Турция защитит интересы клиентов "Натали Турс", отдыхающих в стране. Об этом главе Ростуризма Олегу Сафонову сообщил советник по туризму и культуре турецкого посольства Джедаль Кылыч, передает "Интерфакс".

Сафонов проинформировал турецкого дипломата о случаях выселения из гостиниц российских туристов и требования с них повторной оплаты проживания. Случаи не массовые, отметил глава Ростуризма, но вызывают озабоченность и требуют вмешательства. Сафонов попросил власти Турции оказать максимальную помощь российским туристам в возникающих конфликтах, Кылыч заверил его, что турецкая сторона примет надлежащие меры.

Между тем, почти 1,5 тысячи клиентов "Натали Турс" находятся сейчас в Испании. Москва и Мадрид условились тесно координировать действия для минимизации ущерба в связи с ситуацией с туркомпанией.

Ожидается, что туристы вернутся в Россию в следующие две недели чартерными и регулярными рейсами.

30 июня "Натали Турс" отменила чартерные программы в Испанию, Турцию, Грецию и Италию. 4 июля глава компании Владимир Воробьев заявил, что продажи новых туров прекращаются, и все заявки до 1 октября 2018 года аннулируются.

В настоящее время за рубежом находятся около 3,5 тысячи клиентов туроператора.