В США скончался один из создателей Человека-паука Стивен Джей Дитко

Стивен Джей Дитко – соавтор популярных комиксов Marvel и один из создателей персонажа Человек-паук – скончался в США в возрасте 90 лет. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Дитко нашли мертвым у себя дома. О причинах смерти художника пока ничего не сообщается.

Американский художник чехословацкого происхождения Стивен Джей Дитко начал работать в Marvel Comics в 1955 году, напоминает РИА Новости. Дитко является одним из создателей таких персонажей, как Человек-паук, Железный человек, Халк, Доктор Стрэндж.

По данным СМИ, Стивен Дитко никогда не был женат и не имел детей.