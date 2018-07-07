Пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", обвиняют в халатности

Следственный комитет предъявил начальнику отряда пожарных, ликвидировавших пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", предъявлено обвинение в преступной халатности.

Анализируя действия пожарных служб в день трагедии, следователи пришли к выводу, что причиной массовой гибели людей в торговом центре стала преступная халатность.

Ранее сообщалось о задержании руководителя службы пожаротушения 1-го отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина. Сейчас в отношении него Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело. Бурсину инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Отряд Бурсина первым прибыл на тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта 2018 года. Однако не организовал ни эффективное управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона, ни проведение разведки пожара. В результате чего погибли 60 человек, в том числе 34 ребенка.

Следствие будет добиваться для Бурсина меры пресечения в виде заключения под стражу. Ожидается, что вопрос решится в ближайшее время.

Всего по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" проходят обвиняемыми десять человек. Это технический директор торгового центра Георгий Соболев; управляющая Надежда Судденок, руководитель компании, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в торговом центре, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, а также начальник пожарного караула Сергей Генин. Им предъявлены обвинения по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

В конце мая были задержаны и арестованы экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, которому инкриминируют халатность.