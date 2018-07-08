Стал известен календарь чемпионата России по футболу

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) опубликовала официальный календарь чемпионата России в сезоне-2018/19. Игры первого тура стартуют 28 июля в субботу. В этот день столичный "Спартак" на своей арене примет "Оренбург". Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Также 28 июля пройдут еще две встречи. Екатеринбургский "Урал" дома сыграет с махачкалинским "Анжи", а грозненский "Терек" на выезде сразится с клубом "Ростов".

Первый тур чемпионата России завершится 31 июля игрой в Самаре, где местные "Крылья Советов" сыграют с ЦСКА. Полностью календарь РФПЛ на сезон-2018/19 можно посмотреть на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги.