В Таиланде началась операция по спасению школьников из пещеры

На севере Таиланда началась операция по эвакуации 12-ти школьников из футбольной команды и их тренера, заблокированных в результате наводнения в пещере Тхам Луанг.

Руководитель штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон сообщил, что группа из 18 специалистов, в состав которой входят пять наиболее опытных таиландских боевых пловцов и 13 иностранных водолазов, отправились в дальний район пещеры, передает РИА Новости. По предварительным прогнозам, дайверы могут вывести первых детей не раньше 21:00 по местному времени, а всего операция может занять от трех до четырех дней.

Ранее сообщалось, что 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Школьники зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг, где оказались отрезаны от внешнего мира из-за внезапного наводнения. Поиски пропавших продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены живыми, но ослабевшими от голода.