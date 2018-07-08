Очередная стрельба в Торонто: погиб мужчина

В канадском Торонто – очередной случай уличной стрельбы, в ходе которой был убит мужчина.

Полиция расследует преступление, передает ТАСС.

30 июня в центре города ранили женщину и застрелили 2 мужчин. Одним из погибших оказался 21-летний рэпер Smoke Dawg, который прославился в том числе благодаря своему сотрудничеству с популярным соотечественником Дрейком.

7 июня полиция арестовала трех стрелков из Берлингтона, к счастью, в результате их действий никто не пострадал.

В воскресенье были ранены еще 4 человека.