Детей в Таиланде спасают в секретном режиме

Штаб спасательной операции в таиландской пещере, где оказались заблокированы дети, ввел в действие режим секретности для всех участников операции, передает РИА Новости.

Спасателям запретили публиковать в Интернете и передавать журналистам без особого разрешения любые фотографии действий, которые производятся в рамках операции. Тех, кто допустил утечку фотографий или видео, подвергнут дисциплинарным взысканиям.

Игроки юниорской футбольной команды со своим тренером зашли в пещеру 23 июня и оказались заблокированы там внезапно начавшимся наводнением. Из затопленной пещеры пока удалось эвакуировать четверых детей.

В воскресенье вечером операцию приостановили, но возобновили утром в понедельник. Введенные меры секретности направлены, в первую очередь, на предупреждение распространения ложной информации.