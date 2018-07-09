Из затопленной пещеры спасли пятого "Лесного вепря"

В Таиланде в ходе спасательной операции удалось вывести из затопленной пещеры пятого ребенка. Он находится в полевом госпитале у входа в пещеру, его готовят к отправке в больницу в Чианграй. Уже сегодня спасатели намерены вывести на поверхность всех заблокированных в пещере подростков, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, накануне удалось вызволить четверых детей. Еще семеро школьников и взрослый по-прежнему заблокированы.

В 16:04 (13:04 по Москве) автомобиль скорой помощи выехал с площадки перед пещерой в сопровождении полицейского автомобиля с включенным проблесковым маячком. На автомобиле четко видна цифра 5, прикрепленная к стеклу.

В воскресенье вечером операция по выводу детей на поверхность была прервана, после того, как из затопленной пещеры международной группой кейв-дайверов и таиландских боевых пловцов удалось эвакуировать первых четверых детей из юниорской футбольной команды "Лесные Вепри", зашедших вместе с тренером в пещеру 23 июня и заблокированных внезапно начавшимся наводнением.

23 июня пропали двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поисковая операция длилась 10 дней. Детей вместе с тренером обнаружили в пещере живыми, но ослабевшими от голода.