В Таиланде начинается третий этап операции по спасению детей из пещеры

В Таиланде сегодня начнется третья фаза операции по спасению подростков из затопленной пещеры. Там все еще остаются пять человек: четыре школьника и их тренер.

Восьмерых детей уже удалось эвакуировать, их доставили в больницу. Первые анализы крови показали признаки наличия инфекции. Подросткам уже ввели вакцину от бешенства и дали витамин B. В ближайшие двое суток будут готовы подробные результаты лабораторных исследований.

В целом самочувствие детей врачи оценивают как хорошее. У мальчиков нет лихорадки, они в состоянии есть нормальную еду и передвигаться. Однако всем им придется провести под наблюдением медиков как минимум неделю.

Спасательные операции занимают в среднем по 10 часов каждая. На маршруте меняют сотни баллонов с воздухом. Именно так дышат спасатели и дети, которые вынуждены преодолевать большую часть пути под водой.

23 июня в провинции Чианграй игроки юниорской футбольной команды вместе с тренером зашли в пещеру и через несколько часов оказались заблокированы из-за внезапного наводнения. Дайверы искали группу больше недели, напоминает телеканал "Россия 24".