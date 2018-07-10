Очевидцы сняли на видео военный грузовик, полыхавший на трассе М4 "Дон"

Вечером в понедельник, 9 июля, на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае сгорел военный грузовик – очевидцы опубликовали в сети видео пожара.

На записи видно объятое пламенем транспортное средство и военнослужащих, которые, судя по кадрам ролика, перегородили дорогу другим грузовиком, чтобы избежать возможных жертв среди других участников движения.

Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что в тот же день в Приморье загорелся еще один военный грузовик, перевозивший боеприпасы на полигон. Инцидент также попал на видео.