Участницу Pussy Riot задержали за уклонение от обязательных работ

За уклонение от обязательных работ задержана участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина. За участие в двух несанкционированных акциях у здания ФСБ России на Лубянке она должна была отработать 140 часов.

Судебные приставы задержали Марию Алехину в Измайловском суде Москвы, сообщает РИА Новости. Здесь рассматривается иск Нижегородской исправительной колонии №2 о защите чести и достоинства из-за рассказа Алехиной об условиях содержания. На Алехину составлен административный протокол по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях.

В августе 2012 года Алехина была осуждена на два года колонии общего режима. Она была участницей так называемого панк-молебна Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Из Пермского края через год ее перевели в Нижегородскую женскую исправительную колонию №2. А в декабре 2013 года Алехина вышла по амнистии. Амнистию объявила Госдума в связи с 20-летием принятия Конституции.