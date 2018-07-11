ЦБ лишил лицензии самарский "Газбанк"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского коммерческого банка "Газбанк".

По данным регулятора, "Газбанк" совершал операции, направленные на сокрытие реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа. Кроме того, в деятельности банка были выявлены нарушения "антиотмывочного" законодательства.

За последний год ЦБ 11 раз применял к "Газбанку" меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. На балансе банка образовался значительный объем проблемных активов. Однако руководство банка не приняло мер по нормализации его деятельности.

По величине активов банк занимал 134-е место в банковской системе и являлся участником системы страхования вкладов.