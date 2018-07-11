Греция высылает двух российских дипломатов за вмешательство в спор с Македонией

Власти Греции высылают двух российских дипломатов, еще двум запрещен въезд в страну. Они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях в отношении национальной безопасности греческого государства, передает "Интерфакс".

Как пишет газета "Катимерини", дипломаты пытались собрать и распространить информацию и подкупе госчиновников, в том числе, это касается соглашения между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией вокруг названия этого соседнего государства.

Издание отмечает, что данное решение последовало после многочисленных усилий, связанных с расширением российского влияния в Греции, которое связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества.

По данным газеты, речь идет о попытках оказания влияния через денежные вознаграждения на муниципальные и городские структуры греческой православной церкви, а также о том, чтобы заручиться влиянием на горе Афон.

При этом "Катимерини" отмечает, что, несмотря на сегодняшнее развитие событий, Греция надеется на сотрудничество с Россией и развитие дружеских отношений между странами, которое должно происходить на основе взаимного уважения суверенитета.