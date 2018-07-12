Трамп прилетел на встречу с Мэй

Президент США Дональд Трамп приземлился на территории Великобритании, куда приехал встречаться с премьером Терезой Мэй, королевой Елизаветой II, а также сыграть в гольф перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в начале следующей недели.

Как передает "Интерфакс", американский борт № 1 совершил посадку в лондонском аэропорту Станстэд, куда Трамп прилетел из Брюсселя, где проходил саммит лидеров НАТО.

12 июля главу Белого дома с супругой Меланией ждут на званном ужине в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир. Ожидается, что среди примерно 100 гостей будут присутствовать британские бизнесмены, а само мероприятие пройдет под флагом крепких деловых связей между двумя странами.

13 июля Трамп проведет переговоры с Терезой Мэй в ее загородной резиденции под названием Чекерс, а затем, вместе с женой поедет в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II.

Вечером того же дня чета Трампов отправится в Шотландию, где посетит два гольф-клуба.