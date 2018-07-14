ЛНР: украинские радикалы пытаются воспитать "новое поколение фашистов"

В Луганской области Украины действует лагерь фашистско-националистического воспитания молодежи, организованный экстремистской организацией "Правый сектор" (запрещена в России). Об этом рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, учебное подразделение украинского добровольческого корпуса "Правый сектор" расположено в населенном пункте Старобельск Луганской области на территории детского лагеря "Чайка". Туда, по словам Марочко, набирают детей из неблагополучных семей "для обучения практическим навыкам тактики ведения боя и выживания в условиях войны".

По данным Народной милиции ЛНР, набирать кандидатов экстремистам помогают местные правоохранительные органы: они дают информацию о детях, которые могут стать потенциальными воспитанниками. При задержании несовершеннолетних преступников правоохранители "предлагают им альтернативу: понести наказание за совершенное деяние или отправиться на обучение" в данный лагерь.

Марочко призывает мировую общественность и международные организации пресечь данную практику, передает РИА Новости. По его словам, такие действия направлены на "зарождение нового поколения фашистов в центре европейского континента".