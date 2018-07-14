В Чите из-за наводнения рухнул автомобильный мост

В Забайкалье вода не отступает: подтоплены почти 20 городов и поселков, в том числе Чита. В субботу на севере города обрушился автомобильный мост. Рухнули два пролета и опора. Будут ли восстанавливать?

Он все-таки упал. Так читинцы говорят про мост, который с самого начала наводнения находился в аварийном состоянии: вода подмыла опору, и полотно провалилось. Но сотрудники дорожных служб до последнего момента надеялись, что подмытый участок удастся укрепить. Теперь же нужна полная реконструкция.

Когда и на какие деньги будут восстанавливать мост — об этом пока не идет даже речи. Сейчас главное — дождаться окончания наводнения и провести полноценное обследование конструкций. Ведь другие опоры тоже могло подмыть.

Вместе с мостом рухнула и надежда на то, что в городе исчезнут пробки. Все машины, проезжавшие раньше здесь, теперь едут через город.

Есть и другие проблемные места. На выезде из города перекрыта еще одна дорога — участок федеральной трассы "Амур". Ее уже начали восстанавливать, но природа снова вмешалась и предсказать, как будут дальше продвигаться работы почти невозможно.

"Мы начали работы, хотели закончить к понедельнику, но начало опять подмывать, теперь не знаем, когда закончим", — говорит исполняющий обязанности начальника ГБУ "Автодор" Забайкалья Владимир Шаповалов.

Уровень воды, можно сказать, играет во всех "затравленных" районах: то падает, давая передышку, то снова поднимается. Это осложняет проведение работ — только что возведенные насыпи рушатся, а засыпанные промоины образуются снова.