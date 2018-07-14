Сирийские боевики сдают оружие, в том числе танки

Боевики на юге Сирии продолжают сдавать оружие и присоединяться к перемирию, сообщил начальник российского Центреа по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Выступая на брифинге в субботу вечером, он рассказал, что с начала процесса урегулирования в провинциях Эс-Сувейда, Деръа и Эль-Кунейтра боевики сдали 20 танков, 13 боевых машин пехоты, 6 зенитных автоматических пушек, 13 зенитных орудий, 29 минометов, 3 артиллерийские систем.

Кроме того, по словам Цыганкова, представители незаконных вооруженных формирований сдали 83 ручных противотанковых гранатомета, 55 крупнокалиберных пулеметов и 301 автомат.

Он сообщил и о том, что продолжается возвращение мирных жителей в Восточную Гуту – в этот регион уже вернулись в общей сложности 72 тысячи 193 жителя, передает "Интерфакс".