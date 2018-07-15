В Забайкалье увеличилось количество подтопленных сел

Количество подтопленных из-за разлива рек населенных пунктов Забайкальского края за сутки увеличилось до 23, то есть пять муниципальных районов и Чита.

По данным МЧС, подтопленными также остаются около 30 дачных кооперативов в окрестностях Читы. В самом городе, где, кстати, в субботу рухнул автомобильный мост, проводятся аварийно-восстановительные работы; вода откачана с придомовых территорий многоэтажек, и сейчас ее откачивают из подвалов.

В воскресенье подъем воды сохранится на реках Ингода и Шилка, однако ее резкий скачок не прогнозируется.

В Забайкалье около месяца почти ежедневно идут дожди. В зону паводка попадали свыше 700 жилых домов, около 1,5 тысячи приусадебных участков и 2,8 тысячи дач. На всей территории края введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным местных СМИ, недавно, когда затопило земли читинских дачников, бывший градоначальник Анатолий Михалев выслал машины с грунтом для спасения своего собственного участка. "Вся Чита тонет, а он себе обсыпает", — утверждали очевидцы. Люди не пустили эти грузовики, встав живым щитом на дороге. Машины развернулись, когда на месте появились журналисты. Сам Михалев отрицал эту версию.