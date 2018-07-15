Турист с башкирской горы найден живым

26-летний турист с горы Иремель в Башкирии нашелся невредимым.

Спасательные работы завершены

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по республике Башкирии сообщала, что незарегистрированная группа из пяти туристов совершала восхождение на гору Иремель. Один из них потерялся и перестал выходить на связь.

В поисках принимали участие спасатели, "Лиза Алерт" и сотрудники парка "Иремель", передает ТАСС.