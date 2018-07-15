G7: Россия должна участвовать в расследовании крушения малазийского "Боинга"

Россия незамедлительно должна связаться с правительствами Австралии и Нидерландов для разъяснения всех имеющихся у них вопросов по крушению малайзийского "Боинга", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление глав МИД стран G7.

"Россия должна участвовать в процессе расследования всех обстоятельств крушения", — цитирует агентство документ. В нем уточняется, что страны "большой семерки" едины в поддержке Австралии и Нидерландов, призывающих Россию объяснить свое участие в этом инциденте, и намерены установить истинную причину трагедии.

Рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На борту находились граждане 10 государств, 298 человек. Все пассажиры "Боинга-777" и члены экипажа "Малайзийских авиалиний" погибли.

Для расследования трагедии создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая 2018 года ее эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей "Боинг", могла быть завезена из России.

В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу.