"Ювентус" заработал за сутки 55 млн евро на онлайн-продаже футболок Роналду

Туринский "Ювентус" 15 июля возобновил онлайн-продажу футболок новичка команды Криштиану Роналду после устранения проблем в работе клубного интернет-магазина. За первые сутки было продано более 520 тысяч футболок с номером португальского форварда. "Старая Синьора" заработала на этом 55 миллионов евро.

В продажу поступили футболки с именем Роналду в ценовой категории от 85 до 137,5 евро, сообщает "Спорт-экспресс".

16 июля состоится презентация звездного португальца в качестве футболиста туринского "Ювентуса". Напомним, что руководство итальянского клуба заплатило мадридскому "Реалу" за переход Роналду 112 миллионов евро.