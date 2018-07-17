"ПОРА" представила экологические проекты на выставке "Иннопром-2018"

Проектный офис развития Арктики ("ПОРА") представил на состоявшейся в Екатеринбурге крупнейшей промышленной выставке "Иннопром-2018" ряд разрабатываемых экологических проектов.

На конференции "Экология и бизнес: перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды" эксперт по государственно-частному партнерству "ПОРА" Александр Воротников выступил с докладом "Возможности "зеленого" финансирования в реализации инфраструктурных проектов в Арктике". Цель конференции — выработка вектора "зеленой экономики" для устойчивого развития регионов, механизма внедрения и финансирования эколого-ориентированных проектов. Воротников представил информационно-аналитический проект "Экологический пресс-центр", который будет реализован при сотрудничестве Общественной палаты РФ и Экспертного центра "ПОРА". В 2018 года в рамках этого проекта запланировано создание "Детского экологического пресс-центра". Это единый федеральный портал, который объединит всех школьников — юных журналистов и экологов. На портале планируется размещать видеоуроки по экологии и журналистике, проводить конкурсы журналистских работ с последующей публикацией творческих материалов участников в федеральных и региональных СМИ.

О перспективных направлениях инвестирования в Арктическую зону России Александр Воротников рассказал в ходе российско-китайской научно-практической конференции "Инновационные технологии и производства — эко-технопарки, зеленые технологии России и Китая".

Главной темой выставки "Иннопром" в этом году стало "Цифровое производство". Тематический трек "Технологии для городов" был полностью посвящен проблемам цифровизации территорий. Обсуждались вопросы, связанные с развитием "умных" городов и регионов, развитием высокотехнологичных бизнесов, проблемы и достижения на этом пути в разных регионах. Тема создания "умных" городов в Арктике будет рассмотрена на очередном заседании Дискуссионного клуба Экспертного центра "ПОРА" в ближайшее время.

В целом эксперт "ПОРА" Александр Воротников, выступая на мероприятиях, затронул различные аспекты, связанные с развитием АЗРФ, и сформулировал активную позицию экспертного центра по совместной деятельности по всем обсужденным направлениям.

По итогам выставки министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и председатель Совета директоров АО "Зеленая Долина" Юлия Корнеева выразили желание сотрудничать с экспертным центром "Проектный офис развития Арктики" по вопросам экологии, а также участвовать в деятельности Конгресса "Промышленная экология регионов", в создании детского экологического пресс-центра и в разработке программы "зеленого" финансирования Свердловской области.

Проектный офис развития Арктики "ПОРА" — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр "ПОРА" создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.