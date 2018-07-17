Наследие ЧМ-2018 поможет вырастить новое поколение футболистов
Помимо большой команды волонтеров в наследство от чемпионата мира по футболу остались и новейшие тренировочные базы по всему Подмосковью. Их уже активно осваивает будущее поколение футболистов. Успех российской сборной воодушевил тысячи ребят.
Они еще совсем мальчишки, но на вопрос "Что для них футбол?" не задумываясь отвечают: жизнь! Эти юные игроки сбегали с уроков, чтобы погонять мяч во дворе.
- Прессингуем, прессингуем на чужой половине поля, выдавливаем со своей половины!
Здесь еще недавно тренировалась сборная Аргентины и отрабатывал свои удары Лионель Месси, а сейчас на поле наши ребята — обычные школьники 10-11 лет.
Давид Гарсия-Максимов родился в Испании. Сейчас семья живет в России. С 4 лет он не разлучен с мячом. Когда в Бронницы приехала сборная Аргентины, Давид буквально штурмовал их базу. Активного мальчугана, который к тому же отлично говорит по-испански, быстро приметили. Звездные игроки делились с ним впечатлениями о России, а Месси даже подарил свои бутсы.
"Когда я его увидел, у меня прямо сердце чуть не вылетело. Удалось пообщаться очень хорошо, они были очень дружелюбными", — рассказывает Давид Гарсия-Максимов.
А на базе в Кратове жила сборная Португалии. Суперсовременные поля, бассейн, тренажерный зал — все здесь на самом высоком международном уровне.
"Португальцы очень оценили качество газона. Для нас это было очень приятно", — говорит Михаил Черковский, директор спортивной базы "Сатурн".
Португальцы уехали, а шикарные апартаменты Криштиану Роналду уже заняли футболисты красноярского "Енисея". Обладатель кубка УЕФА и Лиги чемпионов, легенда российского футбола Дмитрий Аленичев собирается проводить сборы своего клуба в Подмосковье постоянно.
"Хотелось, чтобы это наследие, которое было сделано, осталось на многие годы для всех наших российских, в первую очередь, команд. Потому что, как практика показывает, все команды практически едут на сборы за границу. Я думаю, что эти базы, которые построили, конечно же, будут использоваться в дальнейшем нашими командами", — объясняет Дмитрий Аленичев, главный тренер ФК "Енисей", обладатель кубка УЕФА и Лиги чемпионов.
Но главное, для кого все строилось. Это, конечно же, они, совсем юные ребята с горящими глазами.
- Я во дворе видел, как мальчики играют в футбол, и мне тоже стало интересно. Сейчас я хочу попасть в российскую сборную.
Старенький стадион в Наро-Фоминске не узнать. Футбольное поле по стандартам ФИФА, новые трибуны, раздевалки, освещение. Чемпионат мира вдохнул новую жизнь. Всего в Московской области реконструировано 9 баз, одна построена с нуля.
"Все это наследие, которое нам досталось после чемпионата мира, очень востребовано. У нас большое количество детей, которые хотят, занимаются спортом. Будет детско-юношеская спортивная школа, будут разные возраста, сегодня уже подобраны тренеры, которые занимаются с детьми", — рассказывает Андрей Воробьев, губернатор Московской области.
Масштабное развитие получат подмосковные спорткомплексы. Уже принято решение о создании на их базе центра силовых единоборств и легкой атлетики.
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