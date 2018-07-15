Золотые медали футболистам национальной команды Франции вручали президент России Владимир Путин, глава Французской Республики Эмманюэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, сообщает ТАСС. Хорватским футболистам были вручены серебряные медали.