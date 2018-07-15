Золотые медали футболистам национальной команды Франции вручали президент России Владимир Путин, глава Французской Республики Эмманюэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, сообщает ТАСС. Хорватским футболистам были вручены серебряные медали.
15.07.2018
Футболистам Франции вручили кубок мира и золотые медали
После финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии (4:2) состоялась церемония награждения победителей. Президент ФИФА Джанни Инфантино вручил французам трофей Кубка мира.
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