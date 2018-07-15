Футболистам Франции вручили кубок мира и золотые медали

После финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии (4:2) состоялась церемония награждения победителей. Президент ФИФА Джанни Инфантино вручил французам трофей Кубка мира.