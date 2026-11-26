Премьер Болгарии выступил против ограничений ЕК для российских спортсменов Радев осудил идею ЕК запретить россиянам участвовать в соревнованиях

Москва26 ноя Вести.Премьер-министр Болгарии Румен Радев раскритиковал предложение Еврокомиссии (ЕК) запретить российским спортсменам и командам выступать под национальным флагом на соревнованиях в странах Евросоюза.

Радев отметил, что речь идет не только о спортсменах, но и о туризме, связанном со спортивными мероприятиями и активным отдыхом, а также о культурных событиях.

Я думаю, что мы заходим слишком далеко, политизируя спорт и культурные мероприятия таким образом приводит его слова РИА Новости

23 ноября Еврокомиссия предложила включить в 22-й пакет антироссийских санкций запрет на участие российских спортсменов и команд под национальным флагом в соревнованиях на территории ЕС. Инициатива также предусматривает запрет на использование российской государственной символики. Пакет санкций на момент заявления еще не был принят.

В России неоднократно выступали против ограничений в отношении спортсменов, студентов, ученых и деятелей культуры по национальному признаку. Москва считает недопустимым использование спорта, науки, образования и культуры в качестве инструментов политического давления.