Туск: запрет на выдачу виз спортсменам РФ будет включен в 22-й пакет санкций

Премьер Польши: в новые санкции включат запрет на выдачу виз спортсменам из РФ Туск: запрет на выдачу виз спортсменам РФ будет включен в 22-й пакет санкций

Москва20 ноя Вести.Европейская комиссия намерена внести в проект очередного (22-го) пакета антироссийских ограничительных мер запрет на выдачу виз спортсменам из РФ.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам.

Еврокомиссия подготовила проект очередного пакета санкций … В проекте будет также предложение о запрете виз для российских спортсменов сообщил польский глава кабмина

По его словам, на на сегодняшний момент он "не уполномочен" раскрывать какие-либо детали санкционного проекта.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на недовольство премьер-министра Польши Дональда Туска, который раскритиковал американского лидера из-за его слов о дружбе с президентом России Владимиром Путиным.