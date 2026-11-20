Москва20 нояВести.Европейская комиссия намерена внести в проект очередного (22-го) пакета антироссийских ограничительных мер запрет на выдачу виз спортсменам из РФ.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам.
Еврокомиссия подготовила проект очередного пакета санкций … В проекте будет также предложение о запрете виз для российских спортсменовсообщил польский глава кабмина
По его словам, на на сегодняшний момент он "не уполномочен" раскрывать какие-либо детали санкционного проекта.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на недовольство премьер-министра Польши Дональда Туска, который раскритиковал американского лидера из-за его слов о дружбе с президентом России Владимиром Путиным.